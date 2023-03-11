دليل إرشادي لتعريف العمال بحقوقهم بـ 7 لغات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، التي نص عليها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، من خلال الدليل الإرشادي «اعرف حقوقك».

والذي تصدره الوزارة بـ 7 لغات وهي: العربية والإنجليزية والأردو والبنغالية والصينية والهندية والماليالامية، بهدف تعريفهم بما يترتب عليهم، لضمان علاقة عمل صحية وشفافة ومتوازنة بين طرفي التعاقد.

ويتضمن الدليل إرشادات ما قبل الوصول إلى الدولة، وإرشادات ما بعد الوصول وعند مزاولة العمل، وطريقة التعامل في حال إنهاء التعاقد ونشوب نزاعات.

كما ضم الدليل 7 نقاط ومعلومات مهمة، يجب أن يعلمها العامل عن نظام العمل في الدولة، وهي أن رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام يتحملها صاحب العمل، ويجب على العامل التوقيع على عقد العمل بعد قدومه إلى الدولة، والاحتفاظ بصورة من عرض العمل، الذي وقع عليه، ويجب أن تتطابق شروط وبنود عقد العمل مع عرض العمل، الذي تم التوقيع عليه.

وفي حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو حال عدم حصول العامل على أجوره كاملة في موعدها يجب عليه التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما يجب على العامل الاحتفاظ بمستنداته الثبوتية في مكان آمن، ومن حق العامل ترك عمله في أي وقت، ولكن يجب أن يكون على دراية تامة بالالتزامات القانونية، التي تترتب على ذلك.

ونوه الدليل بأن صاحب العمل ملزم بتمكين العامل من القيام بعمله، ويكون الأجر مقابل العامل، ويجوز لصاحب العمل تكليف العامل للقيام بعمل غير متفق عليه في عقد العمل شريطة موافقة العامل الخطية، وإذا تطلب قيام العامل بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل فعلى صاحب العمل تحمل كل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما فيها تكاليف انتقال العامل وإقامته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز