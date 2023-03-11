محمد بن زايد يصدر قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي للنقل

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء «شركة أبوظبي للنقل».

وتتبع الشركة، المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وستسهم في دعم منظومة النقل المتكاملة في أبوظبي عبر تطوير أنظمة النقل داخل الإمارة بما يسهم في توفير خيارات نقل بديلة فعالة ومستدامة للسكان في الإمارة.

وستتولى «شركة أبوظبي للنقل» تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية والضواحي داخل الإمارة عبر وسائل النقل، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها.

كما تتولى الشركة تطوير السكك الحديدية، وجميع الخدمات والأعمال اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، إلى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات. وستعمل الشركة على تحقيق أهداف تأسيسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي.

وإلى ذلك أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للنقل برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: محمد علي الشرفاء، منى علي الظاهري، شادي خالد ملك، سعيد راشد الزعابي، طلال شفيق الذيابي، وأحمد المساوى الهاشمي.

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