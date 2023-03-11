الدولة تحتفل بيوم الطبيب الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، 11 مارس، بيوم الطبيب الإماراتي، وذلك تقديراً لتضحيات الأطباء وإخلاصهم وتفانيهم، واحتفاء بعطاءات الطبيب الإماراتي، الذي سطّر أروع قصص التفاني لحماية صحة المجتمع.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن يوم الطبيب الإماراتي مناسبة للاحتفاء بدورهم وتفانيهم ضمن جهود متكاملة مع زملائهم من الأطباء العاملين في القطاع الصحي بالدولة وللتعبير عن الفخر بإنجازاتهم ومثابرتهم وما استحقوه من ثقة القيادة الحكيمة بقدراتهم، لأنهم الرهان الحقيقي في ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للدولة ينعم فيه المجتمع بصحة وإيجابية لمواصلة مسيرة الريادة.

نجاح

وقال معاليه في تصريح اليوم بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي الذي يصادف 11 من مارس من كل عام: أثبتت التحديات أن أطباءنا الإماراتيين نجحوا بعزيمتهم وتضحياتهم في إثبات دورهم ومكانتهم الراسخة في المنظومة الصحية، مستندين إلى دعم حكومة الإمارات وتوجهاتها بأهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في إمكاناتهم لأداء دورهم المحوري في صناعة المستقبل، وأن الكوادر الوطنية المؤهلة والخبيرة هي المحرك الرئيسي لتحقيق استراتيجيات الإمارات في التنمية المستدامة.

تنمية

وأولت الإمارات، منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 القطاع الطبي أهمية خاصة، ووضعته على سلم الأولويات لارتباطه بصحة المواطنين والتنمية المستدامة، وشهد القطاع قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تواكب المستجدات العالمية، انطلاقاً من إدراك الإمارات أهمية توفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في هذا القطاع الحيوي وضرورتها.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء، أن الكادر الطبي في الإمارات يثمن جهود القيادة الحكيمة، ودعمها المتواصل، والتي وفرت جميع الإمكانات والقدرات، لينجحوا في تأدية رسالتهم الإنسانية، وتلبية نداء الوطن لرد جزء من الجميل.

وبدورها، أكدت الدكتورة نورة الكندي عضو مجلس إدارة جمعية إمارات العطاء على أهمية معاني ودلالات توجيه القيادة الحكيمة باعتماد مبادرة أطباء الإمارات بتخصيص يوم الطبيب الإماراتي، كونها مناسبة لاحتفاء الدولة بأبنائها من الأطباء المخلصين في خدمة وطنهم، والاعتراف بفضلهم ودورهم الإنساني في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع ومنصة لتكريم المبدعين والمبتكرين من أطباء الإمارات من عيال زايد، الذين أثبتوا على الدوام تحليهم بأعلى درجات الالتزام والمسؤولية في حملهم لشرف مهنتهم، واستعدادهم الدائم للبذل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية، للتعريف بالكفاءات الطبية المواطنة في الدولة والمنطقة والعالم، وتعزيز ثقة المرضى والمراجعين بإمكانات وقدرات الطبيب المواطن، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام لإبراز الدور الرائد والمشرّف للطبيب الإماراتي، الذي تفتخر به دولة الإمارات والجهات الصحية.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله البلوشي من القيادات الإماراتية الطبية الشابة، أن تكريم خط الدفاع الأول بجائزة الطبيب الإماراتي ووسام الطبيب الإماراتي وأفضل طبيب إماراتي ينظم سنوياً تزامناً مع مناسبة يوم الطبيب الإماراتي الذي يصادف 11 مارس من كل عام، وفي إطار الحرص على تكريم الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من الأطباء، تقديراً لعطائهم المتواصل وجهودهم المتواصلة في خدمة الوطن .

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