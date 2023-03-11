تعاون بين «أكاديمية سيف بن زايد الشرطية» و«الداخلية الصربية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث اللواء ثاني بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مع براتيسلاف غاشيتش، وزير الداخلية في جمهورية صربيا، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التدريب الشرطي والأمني، وتعزيز علاقات الشراكة الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التي تعزز الأمن والأمان والاستقرار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في أبوظبي بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وضباط الأكاديمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز