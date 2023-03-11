رحلة إغاثية جديدة إلى سوريا تحمل 29 طناً منها احتياجات طارئة

المصدر: دبي- رامي عايش

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي رحلة إغاثة إنسانية أخرى استجابة للاحتياجات الناجمة عن الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا، والتزاماً منها بدعم المجتمعات المتضررة بالموارد التي تحتاج إليها للتعافي وإعادة البناء.

وغادرت الشحنة الجوية مطار آل مكتوم الدولي في دبي، متجهة إلى دمشق، وعلى متنها 29 طناً من مواد إغاثية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك البطانيات والمصابيح الشمسية، يستفيد منها أكثر من 36 ألف شخص تضرر من الزلزال.

وفي أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، حشدت المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، التي تستضيفها «المدينة» مواردها وأرسلت 67 شحنة مساعدات، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون دولار ، وذلك حتى تاريخ الأسبوع الأول من مارس.

جسران جويان

ونسّقت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية جسرين جويين، فسيّرت 13 عملية نقل جوي، من خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي الخاص بها، وبالشراكة مع طيران الإمارات، فأرسلت أكثر من 300 طن متري من مخزون المساعدات للمنظمات الدولية في المدينة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر.

وتسلط هذه الاستجابة الإنسانية المستمرة الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين الشركاء الدوليين، لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات المتضررة. وفي الوقت نفسه وصلت المساعدات المرسلة من مخزون المنظمات الدولية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى أكثر من 50 دولة في الشهرين الأولين من العام 2023.

صندوق الأثر العالمي

ودعمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بشكل مباشر العام الماضي العديد من الاستجابات الإنسانية، من خلال صندوق الأثر العالمي، بما في ذلك الأزمات التي طرأت في أوكرانيا، وأفغانستان، والسودان، وليبيا، والصومال.

وبصفتها المركز الإنساني العالمي الرائد تواصل «المدينة» الاستفادة من شبكتها الواسعة ومواردها لدعم المجتمع الإنساني لاستجابة إنسانية عاجلة، واستعداد أفضل لحالات الطوارئ، وعمل إنساني أكثر استدامة.

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