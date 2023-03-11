شراكة لتعزيز العمل المناخي قبل «كوب28» وأثناء فعالياتها

المصدر: نيويورك - وام

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أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب28» الذي تستضيفه الإمارات، إبرام شراكة مع مايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، ومؤسِّس شركتَي بلومبرغ الخيرية وبلومبرغ إل بي، بهدف تعزيز العمل المناخي من جانب المدن والشركات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، وذلك قبل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» وأثناء فعالياتها.

وسيكون مؤتمر الأطراف «كوب28» محطة مهمة في العمل المناخي حيث سيشهد إجراء الحصيلة العالمية التي تعد أول تقييم شامل للمساهمات المحددة وطنياً للأطراف الموقِّعة على اتفاق باريس والتقدم المحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق، بما في ذلك هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

رؤية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة -: «تماشياً مع رؤية القيادة باتباع نهج مد جسور الشراكة والتعاون سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، يسرنا إطلاق هذه الشراكة النوعية مع مؤسسات الصديق مايك بلومبرغ والتي تتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي نسعى أن يشكل نقلة نوعية تضع العمل المناخي على مسارٍ واقعي ومنطقي لتحقيق النتائج المنشودة».

وأضاف: سنركز على أن يكون «كوب28» مؤتمراً لجميع الأطراف ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف مسترشدين برؤية القيادة وتوجيهها بأن التقدم يتحقق عبر التكاتف واحتواء الجميع وليس التفرُّق. ومن الواضح أن أي طرف بمفرده، بما في ذلك الحكومات، لا يستطيع اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة. لذلك، فإننا نتبع نهج الشراكة والتعاون مع جميع القطاعات، لأننا بحاجة إلى تضافر جهود كافة مكونات المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

بدوره، قال مايكل بلومبرغ: «حتى وقت قريب، الحكومات الوطنية كانت هي الوحيدة المشاركة في الحوار العالمي بشأن المناخ، لكن المدن والمجتمعات المحلية والولايات والمناطق والشركات والمستثمرين هي التي قادت طريق العمل لخفض الانبعاثات. وكلما بذلنا المزيد من الجهد لدعمها وتمكينها، زادت قدرتنا على تسريع وتيرة التقدم».

لقاءات

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، وعدداً من كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية في البيت الأبيض، أمس، لمناقشة رفع سقف الطموح المناخي العالمي والطريق إلى «كوب28».

وطرح معاليه - خلال الاجتماع - رؤية دولة الإمارات لتعزيز كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن، مؤكداً التزام رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» بدفع العمل عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي.

كما تناول النقاش تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومستجدات إجراءات السياسات المناخية الأمريكية الأخيرة، والحاجة إلى الاستثمار في سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة، ودور الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة (PACE) في دعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة. (واشنطن - وام)

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