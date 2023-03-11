اختتام المؤتمر الدولي للفضاء بجلسات تقنية وورش تفاعلية

المصدر: دبي - وام

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اختتمت فعاليات النسخة الـ17 من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء؛ النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث العالمي، التي استضافها مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنسيق عمليات المهمات الفضائية، وأنظمة البيانات الأرضية، في مركز دبي التجاري العالمي. وشهد المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، الذي عُقد للمرة الأولى في العالم العربي، حضور أكثر من 1100 خبير ومتخصص عالمي، من أكثر من 70 دولة، على مدار 5 أيام، كانت غنية بالجلسات الخاصة، والمحاضرات المعلوماتية، والجلسات التقنية المعمقة، وورش العمل التفاعلية.

كما شهد المؤتمر أكثر من 100 جلسة تحت شعار «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض»، إلى جانب عرض أكثر من 550 ورقة بحثية من 50 دولة.

وخلال حفل الختام، قام المهندس عدنان الريس رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بتسليم راية المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء إلى جيرارد جليه، وهوبير فرايس من المركز الوطني للدراسات الفضائية - فرنسا، والذي يستضيف النسخة المقبلة من ورشة عمل المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء.

كما شهد المؤتمر تواجد 7 وكالات فضاء دولية، هي وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكورية، والمركز الوطني للدراسات الفضائية - فرنسا، ووكالة الفضاء الكندية، ووكالة جنوب أفريقيا الوطنية للفضاء، ووكالة الفضاء الإيطالية، و30 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، عبر منصاتهم في ساحة المعرض الخاص بالمؤتمر، والتي ضمت أحدث الابتكارات والخدمات في قطاع الفضاء.

تطورات

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «نفتخر بتنظيمنا النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء، وهي النسخة الأولى التي تُقام في العالم العربي، واستضافتها الإمارات. لقد تمكنا من استكشاف آفاق جديدة، ودفع حدود تكنولوجيا استكشاف الفضاء، من خلال جمع ألمع العقول في صناعة الفضاء؛ لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في هذا القطاع».من جهته، قال المهندس عدنان الريس، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن جميع النقاشات ستسهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل صناعة الفضاء. مما يثير التفاؤل حول ما هو قادم في مجال عمليات الفضاء».

كما شهد حفل الختام تسليم جوائز المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، حيث تم تكريم الفرق، التي قدمت مساهمات استثنائية في مجال عمليات الفضاء.

وفي الوقت ذاته ، تم الإعلان عن جوائز SpaceOps 2023 لأفضل الأوراق البحثية التي عُرضت بالمؤتمر.

كما أعلن سعيد المنصوري، رئيس لجنة البرنامج التقني، فوز محمد عرفان راشد بجائزة «أفضل ورقة طلابية».

وكان اليوم الأخير من المؤتمر، شهد عقد جلسة خاصة تحت عنوان «الدفاع الكوكبي».

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