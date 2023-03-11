«كهرباء دبي» تدعم جهود إشراك المرأة في العمل المناخي وطنياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تدعم جهود الدولة وإمارة دبي لإشراك المرأة كطرف مؤثر في العمل المناخي وطنياً وعالمياً، من خلال تعزيز حضور موظفات الهيئة الفعال في قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، وتشجيعهن على المساهمة في إحداث تأثير إيجابي مستدام، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر. وأشار معالي سعيد محمد الطاير خلال لقائه مع عضوات اللجنة النسائية في الهيئة بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة 2023»، إلى أن الهيئة توفر كل مقومات الدعم والنجاح والإبداع لجميع موظفاتها، مشيداً بإنجازات موظفات الهيئة اللواتي يسهمن في ابتكار حلول مستدامة لتحقيق التحول في الطاقة، ونجحن في ترك بصمات يشار إليها بالبنان في المحافل الدولية.

دور حيوي

وأضاف معاليه: «يرسخ النموذج الإماراتي الملهم لتمكين المرأة الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويدعمه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، الدور الحيوي للمرأة في المجتمع، بما يحقق التطلعات الوطنية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة. وفي عام الاستدامة، ومع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28)، نعمل على تكثيف جهودنا لإطلاق الطاقات الخلاقة والمبدعة لموظفات الهيئة».

حرص

وتقدمت فاطمة الجوكر، المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، بالشكر إلى القيادة العليا في الهيئة، لحرصها على دعم اللجنة النسائية لأداء مهامها على أكمل وجه، مضيفة: «توفر الهيئة بيئة عمل محفزة وسعيدة تحقق التوازن بين حياة الموظفات المهنية والاجتماعية والأسرية، مما يسهم في بناء أسر مترابطة ومتلاحمة ومجتمع قوي ومتماسك».

1940

وصل عدد موظفات «كهرباء دبي» إلى 1940 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 813 موظفة في القطاع الهندسي والفني فيما تشغل 1071 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات 83.56 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز