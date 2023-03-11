تكريم الفائزين في جوائز القمة الشرطية العالمية ومسابقة التقاط العلم

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، وعدد من الوفود الشرطية، الفائزين في حفل جوائز القمة الشرطية العالمية، إحدى فعاليات أجندة القمة الشرطية العالمية 2023.

5 أفرع

وكرّم معالي الفريق عبدالله المري، الفائزين في مسابقة التقاط العلم التي تم تنظيمها على هامش القمة الشرطية العالمية، والتي تتكون من ثلاث مسابقات للمدارس والجامعات والمهنيين، وتتضمن المسابقة خمسة أفرع، وهي اختراق المواقع، واختراق البرامج، التشفير وفك التشفير، التحقيق الجنائي الرقمي، الهندسة العكسية.

فئات

وكرّم معاليه يرافقه، اللواء عبدالقدوس العبيدلي، الفائزين في جوائز القمة الشرطية العالمية بفئاتها السبع، وهم الرائد سالفاتور رابيكافولي، من المكتب الرئيسي للجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب في إيطاليا، والذي حصد المركز الأول في فئة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً.

وفي فئة التميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حصد ديون شيبرد من معهد العلوم والبحوث البيئية من نيوزيلندا المركز الأول.

تميز

وفي فئة التميز لأصحاب الهمم، نالت الرقيب نادية عثمان من القيادة العامة لشرطة الشارقة، المركز الأول.

أما في فئة التميز في مجال مكافحة المخدرات، حصد الجنرال سيرجيو من شرطة التحقيق من تشيلي، المركز الأول.وفي فئة التميز في مجال التحريات والمباحث الجنائية، حصد راؤول كابيلو من الحرس المدني في إسبانيا المركز الأول.

وفي فئة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، حصد الدكتور بيكاش ساه، من معهد بي بي كويرالا للعلوم الصحية، في جمهورية النيبال، المركز الأول.

وفي فئة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، حصدت الرائد فاطمة الشامسي، من القيادة العامة لشرطة عجمان، المركز الأول.

احتفاء

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، سعادتهم وفخرهم بهذه النماذج المشرفة، التي تحتفي فيها جوائز القمة بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكل العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، تقديراً لجهودهم التي يبذلونها في سبيل تعزيز أمن المجتمعات العالمية والمحلية، وسعيهم لتطبيق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن الجوائز لاقت إشادة وإقبالاً من الأجهزة الشرطية والأمنية، موجهاً شكره لكل القائمين على إنجاح أجندة القمة الشرطية العالمية.

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