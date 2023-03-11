«قانونية حكومة دبي» تناقش التعاون مع وفد من «وينشتاين الدولية»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمكتبه، وفداً من مؤسسة وينشتاين الدولية غير الربحية، المختصة بالتوعية بالوساطة كإحدى الطرق البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقد ضمّ الوفد السفير السابق ديفيد كاردن، وليوناردو دورسو من مجلس إدارة المؤسسة، وإلين باس المدير التنفيذي للمؤسسة.

شراكة

في بداية الاجتماع رحب الدكتور بالهول بالوفد، مؤكداً أهمية هذه الزيارات التي تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص بعمل الدائرة، ثم استعرض الممارسات المطبقة لدى الدائرة في تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية بإمارة دبي، وإدارة ملفات المنازعات الحكومية، والجهود التي تبذلها في مساعي تسويتها ودياً.

وأوضح الدكتور بالهول حرص الدائرة على الاطلاع على مختلف الممارسات في أعمال الوساطة، والأدوات التفاوضية اللازمة في التسوية الودية للمنازعات، باعتبارها إحدى الطرق البديلة التي تمكّن من سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال خلق مسارات بديلة لحل النزاع بين أطرافه، بعيداً عن مرحلة التقاضي، مؤكدًا أن تنفيذ الدائرة للبرامج التدريبية في هذا الشأن يعكس حرصها على تأهيل وسطاء محترفين في حل المنازعات ودياً.

إشادة

بدوره، أشاد الوفد بالممارسات والخبرات التي اطلع عليها خلال الزيارة، مؤكداً حرص المؤسسة على استمرارية التعاون المشترك مع الدائرة، لتبادل الخبرات القانونية والوقوف على أفضل الممارسات المطبقة في أعمال الوساطة لحل المنازعات.

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