بحث تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

المصدر: أبوظبي - وام

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عُقد الاجتماع الثالث للمسؤولين رفيعي المستوى بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، حيث ترأس الجانب الإماراتي عائشة السويدي، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية، ومن جانب الاتحاد الأوروبي كارل هلغارد، نائب المدير العام في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي.

وركز الاجتماع على التبادلات القطاعية، في إطار اتفاقية التعاون بين وزارة الخارجية والشؤون الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي الموقعة في يناير 2018.

ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية التي ساهمت في تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والتجارة، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وأمن وانتقال الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الإنمائي، والعمل الإنساني.

وأشار الجانبان إلى أهمية مؤتمر COP28 في تعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشاركت في الاجتماع قطاعات مختلفة عبر 3 مجموعات عمل شملت: التنويع التجاري والاقتصادي، والأمن ومكافحة الإرهاب، والأجندة العالمية. وشملت الموضوعات الرئيسية التعاون الثنائي في مجال التجارة والاقتصاد، والطاقة، والاستدامة، والتغير المناخي، والأمن، والتنمية، والمساعدات الإنسانية.

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