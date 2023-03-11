علي النعيمي يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: البحرين - البيان

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شارك الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في اجتماع اللجنة التنفيذية في دورتها الـ 289 الذي عقد على مدار يومين في مدينة المنامة في مملكة البحرين الشقيقة، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم، والتي بدأت أول من أمس وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي حول استضافة مكتب إقليمي للاتحاد في كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة والأوروغواي، والتعديلات المقترحة على نظام جائزة الاتحاد البرلماني الدولي تماشياً مع استراتيجية الاتحاد للأعوام 2022-2026 بالتركيز على العمل المناخي، حيث تم اقتراح منح الجائزة للنواب الذين قدموا مساهمات بارزة في العمل المناخي.

وناقش الاجتماع تقرير الأمين العام حول وقع وأثر أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي للعام 2022 في تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة 2026-2022، حيث أوضح التقرير مساهمة أنشطة الاتحاد في تنفيذ الأهداف الخمسة للاتحاد من خلال المشاركة الفاعلة والتأثير.

كما شارك الدكتور علي النعيمي في اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية في الاتحاد، وتم فيها استعراض الوضع المالي للاتحاد حتى يناير 2023، والمساهمات الطوعية المقدمة من المنظمات والبرلمانات الوطنية لدعم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للاتحاد البرلماني الدولي.

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