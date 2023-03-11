الإمارات وأستراليا تعقدان الدورة الـ 9 للجنة القنصلية المشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا الدورة الـ 9 للجنة القنصلية المشتركة بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة راشد نظر رحمه مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأسترالي أليسون دنكان- سكرتير مساعد في فرع الاتصالات القنصلية والسياسات في وزارة الخارجية الأسترالية.

وأكد راشد نظر رحمه مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال هذا العام، وعلى صعيد العلاقات القنصلية الثنائية شكر كل الجهود التي بُذلت من قبل الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

وبدورها، أشادت أليسون دنكان سكرتير مساعد في فرع الاتصالات القنصلية والسياسات في وزارة الخارجية الأسترالية بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تؤديه من دور حيوي على مختلف الأصعدة مؤكداً على أهمية هذه اللجنة في تعزيز إطار التعاون القنصلي في كافة المجالات. وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك. ونقل راشد رحمه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.

وأضاف، إن العلاقات بين الإمارات وأستراليا شهدت نقلات نوعية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو العالمي.

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