محمد بن راشد: دبي المدينة الأنظف في العالم

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي المدينة الأنظف في العالم بحسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام .

وقال سموه عبر تويتر: دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام .

النظافة حضارة .. النظافة ثقافة .. النظافة من الإيمان .. دبي المدينة الآمن عالمياً .. والأنظف عالمياً .. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة ..

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