شرطة دبي وجامعة روتشستر تطلقان دبلوم «التحول الرقمي في مكافحة الجرائم المالية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، دبلوم «التحول الرقمي في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً في برامج تخصصية متعددة تخدم العمل الشرطي والأمني.

جاء ذلك على هامش القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي اختتمت أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي، بعد 3 أيام حافلة بالمؤتمرات والجلسات وورش العمل، شارك فيها نخبة من قادة الشرطة الدوليين والمنظمات وجهات إنفاذ القانون، والخبراء في ذات المجال، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات، والاطلاع على أحدث أنواع التكنولوجيا الداعمة للعمل الشرطي.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المجرمين في العالم اليوم، باتوا يتخذون من التكنولوجيا أداة لتنفيذ جرائمهم المستحدثة، الأمر الذي يحتم على كافة العاملين في مجال مكافحة الجريمة بكل صورها عامة، والرقمية منها خاصة، مواكبة هذا التطور التكنولوجي، والاستمرار في تطوير المنظومة الأمنية والعملياتية بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، لنتمكن معاً من توحيد جهودنا وتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في تعزيز أمن المجتمعات.

وقال إن الدبلوم يعزز جهود شرطة دبي في مواجهة الجرائم المستحدثة، واستشراف المستقبل الجنائي، والمواجهة الاستباقية في مواجهة الجرائم الجنائية والرقمية.

من جانبه، قال اللواء دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية إن هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق توجهات شرطة دبي، الرامية إلى إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفاعلية، وذلك عبر تعزيز شراكات شرطة دبي مع مختلف الجهات التعليمية محلياً وعالمياً، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، ويعزز تدريب وتأهيل ورفع كفاءة المورد البشري في مختلف القطاعات والتخصصات، لتمكينهم من مواجهة الجرائم المستحدثة وفق أحدث الأساليب العلمية المطبقة في العالم.

بدوره، قال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: نفخر بالشراكة الاستراتيجية والمميزة مع شرطة دبي، للتعاون في صنع المستقبل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة واستشراف المستقبل..إن الدبلوم المهني في استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي في مكافحة الجرائم المالية ومنها غسل الأموال، يأتي دعماً لجهود شرطة دبي في استشراف المستقبل خاصة في جانب التحول الرقمي في المنظومة الأمنية وتمكين العاملين في المجال.

وأكد العقيد خبير دكتور جمعة علي الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الدبلوم يهدف إلى تعزيز ودعم جهود العاملين في مجال مكافحة الجرائم المالية، عبر الإلمام المتكامل بالتقنيات والأدوات الجديدة كالتعلم الآلي ونظم الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية والبلوك تشين، وغيرها، بما يمكنهم من مكافحة غسل الأموال ومختلف الجرائم المالية الأخرى، واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المتعددة.

من جهة أخرى، أكد النقيب دكتور حامد عبد الله مراد، رئيس قسم البعثات والإيفاد، في إدارة البعثات والاستقطاب، أن الدبلوم من شأنه تعزيز قدرات الملتحقين فيه، عبر تمكينهم من فهم الأدوات التكنولوجية المستخدمة اليوم من قبل المؤسسات المالية، ومنحهم القدرة على الكشف عن مختلف مخاطر الجرائم المالية، ومدهم بالمهارات الرقمية الرئيسية للتحقيق في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، مؤكداً أن تعاون شرطة دبي مع المؤسسات التعليمية، يأتي في إطار حرص إدارة البعثات والاستقطاب على تحقيق المواءمة بين الطلب والاحتياج الفعلي وفقاً للتحديات التي تواجه الكوادر المتخصصة في العمل الشرطي والأمني.

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