شرطة عجمان تشارك في حملة «جسور الخير»

المصدر: عجمان - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بمركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة مصفوت الشامل في الحملة الإغاثية الوطنية «جسور الخير» التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، والتي تواصل فعالياتها على مستوى الدولة، حيث تشهد تجاوباً كبيراً من المجتمع الإماراتي، استجابة لنداء الإنسانية، بالتضامن مع أوضاع المتضررين من كارثة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

وقال المقدم محمد عبدالله أبو شهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل إن شرطة عجمان تحرص دائماً على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية ودعم جهود الدولة في إعلاء قيم التآخي والتعاضد، وإبراز دور الأفراد والمؤسسات في المساهمة بالواجب الإنساني، وهي امتداد لمسيرة العطاء التي تحذوها الدولة في كل المستجدات.

وقام موظفو مركز شرطة النعيمية الشامل، ومركز شرطة مصفوت الشامل بالتعاون مع طلبة المدارس والأهالي بتجميع وتعبئة حزم الإغاثة التي تضمنت المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والصحية والملابس الشتوية، وتعبئتها تجهيزاً لإرسالها، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

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