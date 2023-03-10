فارس المزروعي يطلع على جهود فريق الإمارات في مهمة «الفارس الشهم 2»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي على جهود وإنجازات فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن مهمة (الفارس الشهم 2) لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا خلال زيارة ميدانية لمركز الدفاع المدني في السعديات يرافقه اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة ومديرو القطاعات بهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

واستمع إلى شرح عن المعدات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ واطلع على عروض تقديمية عن المهام الإنسانية التي تم تنفيذها في تركيا وسوريا متضمنة ملخص الاستجابة وإعداد القوى البشرية والآليات والزيارات الميدانية وجانب عن البرنامج التدريبي للدفاع المدني السوري، وشاهد فيديو يبرز الدور الإنساني للفريق في البحث عن ناجين تحت ركام المباني المنهارة واطلع على آليات البحث والإنقاذ والتي شملت حاوية الإنقاذ وسيارات الدفع السداسي وسيارات التعامل مع المواد الخطرة، ووحدات التفتيش الأمني K9.

وقدم المقدم حمد محمد الكعبي قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ لمهمة سوريا شرحاً حول استخدام أجهزة متطورة للبحث ومعدات للحفر، والرفع والاختراق للقطع الخرسانية مما عزز من سرعة الاستجابة في الإنقاذ.

واستعرض الرائد أحمد سعيد الحميري قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ لمهمة تركيا ما تم إنجازه في 50 موقعاً، مشيراً إلى دور الفريق في دعم الفرق غير المصنفة دولياً والفرق المحلية وإجراء التعقيم الشامل بالمخيمات والسيارات والآليات لمنع انتقال الأمراض.

وفي نهاية الزيارة ثمن دور الفريق وتعاونه مع مختلف الجهات في تنفيذ مهمة «الفارس الشهم 2»، وأشاد بجهود دولة الإمارات السباقة ومبادراتها السريعة، والتي تعبر عن مواقفها الإنسانية في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء.

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