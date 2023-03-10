المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن بث أولى حلقات برنامج الإمارات للآداب في الفضاء، هذا البرنامج التفاعلي الذي تم تدشينه في إطار التعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب.

وشهدت الحلقة الأولى تواجد رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي يقوم حالياً بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب كل من سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وإيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، الذين دعوا الجميع لمتابعة البرنامج، ومشاركة توقعاتهم عما ستشهده الحلقات المُقبلة.

وعَرضَت الحلقة لقطات مباشرة من الفضاء لرائد الفضاء سلطان النيادي، إلى جانب ظهور رائد الفضاء هزاع المنصوري، الذي شرح أهمية ممارسة الرياضة في الفضاء، وأوجه الاختلاف بينها وبين ممارستها على الأرض، ودور الجاذبية، والجاذبية الصغرى في اختيار نوعية التمارين الرياضية في الفضاء.

واشتركت أكثر من 170 مدرسة لمشاهدة الحلقة الأولى، إلى جانب المتابعين من دول الإمارات، ومصر، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وعلى مدار 20 أسبوعاً، سيتاح أمام الطلبة فرصة متابعة رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمته على متن محطة الفضاء الدولية. كما سيُتاح لهم الاستمتاع بفرصة معرفة المزيد عن الفضاء من كتّاب ومتخصصين في المجال، بالإضافة إلى رواد الفضاء المشاركين في البرنامج؛ هزاع المنصوري، ونورا المطروشي؛ إذ يسلط جميعهم الضوء على التحديات المختلفة التي يواجهها رواد الفضاء، والابتكارات التي تساعد في التغلب على هذه التحديات.

دروس مستفادة

ويتم بث حلقة جديدة كل يوم خميس أسبوعياً، في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات. وتركز كل حلقة على موضوع مختلف لمساعدة الطلبة على ربط الدروس المستفادة من مناهجهم الدراسية بالحياة الواقعية، والعالم من حولهم. وتتوفر المزيد من الأنشطة والمصادر التعليمية للتحميل، وذلك للحفاظ على مشاركة الطلبة وتحفيزهم على استكشاف المزيد بأنفسهم، من خلال الموقع الإلكتروني https://elfinspace.ae.

ويمكن للتلاميذ مشاركة نتائجهم في الأنشطة الخاصة بكل حلقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #ELFinSpace؛ للحصول على فرصة للظهور على موقع المبادرة، أو لعرضها من قبل رائد الفضاء سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية.

ويهدف برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء» إلى دمج عجائب السفر إلى الفضاء في المناهج الدراسية. كما يهدف البرنامج إلى إلهام الجيل القادم من رواد الفضاء؛ من خلال معرفة المزيد عن علوم الفضاء، واستكشاف العوالم التي نرتحل إليها بخيالنا.

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