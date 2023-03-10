الإمارات تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية

المصدر: وام

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية للقطاع الحكومي الاتحادي في شهر رمضان المبارك.

ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك - حسب التعميم - من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية – وبما يتوافق مع مصلحة العمل لديها - تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها أو العمل عن بعد وفق الأصول خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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