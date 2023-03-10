طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 27: 15 والمد الثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 14:21 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 56:23 والجزر الاول عند الساعة 51:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 70 25

دبي 32 21 80 25

الشارقة 31 19 85 20

عجمان 31 20 80 35

أم القيوين 31 20 85 35

رأس الخيمة 32 20 55 20

الفجيرة 26 21 75 55

العـين 33 20 60 25

ليوا 34 21 55 25

الرويس 30 21 90 25

السلع 30 22 90 25

دلـمـا 26 22 85 45

طنب الكبرى 26 24 85 55

طنب الصغرى 26 24 85 55

أبو موسى 26 24 85 55

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز