"دبي الرقمية" تعلن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2023"

المصدر: وام

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أعلنت "دبي الرقمية" عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك" من خلال مركز دبي للأمن الإلكتروني بوصفه شريكاً رسمياً للحدث الذي يقام خلال الفترة من 14 وحتى 16 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ويجمع نخبة من كبريات الشركات والجهات المعنية بالأمن السيبراني من 40 دولة فضلاً عن مديري أمن المعلومات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: يوماً بعد يوم تتعزز أهمية الأمن السيبراني باعتباره درع الحماية من الأخطار المصاحبة للتطورات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وثورة البيانات، ومن هنا تأتي أهمية عقد الفعاليات الإقليمية مثل "جيسيك" حيث يلتقي آلاف المهتمين والمتخصصين لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات حول أحدث الاستراتيجيات والتقنيات في مجال أمن المعلومات.

وأضاف أن معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات يشكّل منصة مثالية لمركز دبي للأمن الإلكتروني الذي يعمل على تعزيز الابتكار في مجال الفضاء الإلكتروني لتسليط الضوء على مستجدات مشاريع المركز في مجال الأمن السيبراني ومبادراته المستقبلية التي يسعى من خلالها إلى ضمان التطبيق الأمثل لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني وتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني في إمارة دبي.

وأكد سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني حرص المركز على المشاركة في "معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات" لاستعراض تجربة دبي في مجال الأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات والابتكارات ضمن هذا الإطار وبما يتوافق مع أهداف استراتيجية الإمارة للأمن السيبراني، مشيرا إلى أن المعرض يدعم مهمة المركز لترسيخ الأمن الإلكتروني في الفضاء الرقمي للمدينة من خلال التعرف على أحدث التوجهات بهذا المجال وإبرام الشراكات المثمرة مع الجهات أصحاب العلاقة ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع.

ويشارك في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك" كبار الشخصيات الحكومية والقادة السيبرانيين والمبتكرين الإقليميين والدوليين والخبراء العالميين لقيادة تحولات الأمن السيبراني عبر القطاعات والدول، ويشمل فعاليات وفقرات متنوعة حول عناوين تتعلق بالتقنيات الرقمية الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وأثره على الأمن السيبراني وكذلك التوجهات المستقبلية في مجال الأمن الإلكتروني، بما يشمل حماية خصوصية الأفراد والمؤسسات والاستراتيجيات المطلوبة لزيادة الوعي بالأمن الإلكتروني؛ كما يشكل فرصة لذوي العلاقة لإبرام التعاون والشراكات الفعالة مع الجهات المتخصصة من مختلف دول العالم.

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