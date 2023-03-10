"صحة أبوظبي" تحذر من تداول أو استخدام مكملين غذائيين

المصدر: البيان

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حذرت دائرة الصحة في أبوظبي من تداول أو استخدام مكملين غذائيين لاحتوائهما على مواد قد ينتج عنها أعراض جانبية. في حال تناولك أياً منهما، وشعورك بأي عارض صحي، يرجى طلب المشورة الطبية على الفور.

حذرت دائرة الصحة في أبوظبي أفراد المجتمع من شراء أو استخدام كملين الغذائيين Monster Rabbit Honey" و "أكياس عسل king mood"، حيث أظهرت التحليل المخبري الذي أجرته الدائرة احتوائهما على مواد دوائية لم يتم التصريح عن وجودها على عبوة المنتجات، والتي من الممكن أن تتسبب في أعراض جانبية خطيرة تؤثر على الصحة العامة للمستخدم.

ونوهت دائرة الصحة أنه في حال استخدام أي من مكملين الغذائيين والشعور بأي عرض جانبي، يرجى طلب المشورة طبية فوراً من قبل أحد أخصائي الرعاية الصحية.

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