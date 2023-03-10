الإمارات تشهد الأسبوع المقبل اضطرابات جوية مع دخول موسم السرايات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن دولة الإمارات وعموم الجزيرة العربية تشهد الأسبوع المقبل اضطرابات جوية تعرف بـ "سبق السرايات"، حيث تتشكل خلال هذه الفترة الاضطرابات الجوية الربيعية على الجزيرة العربية نتيجة مرور منخفض جوي، ووجود مرتفع جوي حول المنطقة، وتتلاقى الكتل الهوائية الدافئة والرطبة القادمة من جهة جنوب غرب الجزيرة العربية ناحية وسط أفريقيا مع الكتل الهوائية الباردة القادمة من شمال غرب الجزيرة العربية ناحية شمال وسط آسيا، إضافة إلى الفروقات الحرارية العالية بين المناطق أو بين السطح والهواء في طبقات الجو العليا خلال هذه الفترة.

وأكد الجروان أن هذه الفترة تعتبر من الفترات المناخية التي تتكون فيها المنخفضات الجوية سريعة التشكل، ذات الحركة السريعة المصحوبة برياح نشيطة، التي تهب فيها الرياح القوية أحياناً ومتقلبة الاتجاه والسرعة، وتشكل سحب ركامية، وهطول أمطار رعدية، مع انخفاض في درجات الحرارة يصاحب الاضطرابات الجوية او نتيجة لعبور جبهات هوائية باردة وعادة ما يتغير الجو فجأة بين المغبر والصحو، بينما السمة العامة لأجواء هذه الفترة هي الدفء نهارا و ارتفاع درجات الحرارة العليا لتصل الى 35 م أحيانا، مع أجواء ليلية معتدلة إلى مائلة للبرودة درجات الحرارة الدنيا دون 20م.

وأوضح الجروان أن "السرايات" قد تتقدم عن ذلك بفترة لا تزيد عن أسبوعين من موعدها، وعندها تسمى "سبق السرايات" حيث تستبق موعدها المعتاد، وهي فترة تتميز بتقلباتها الجوية المشابهة لفترة السرايات لكنها تسبقها من حيث الموعد بفترة قد تصل إلى نحو أسبوعين حيث قد تبدأ اعتبارا من 8 مارس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز