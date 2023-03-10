الإمارات توفر تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات

المصدر: البيان

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كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توفير تأشيرة سياحية متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات دون ضامن بعد استيفاء الشروط والرسوم المقررة. موضحة أن هذا النوع من التأشيرات يمكّن السائحين من دخول الإمارات لأكثر من مرة دون الحاجة إلى ضامن أو مضيف.

وأفادت بأن السائح يستطيع البقاء داخل الدولة لمدة 90 يوماً في كل زيارة، ويمكنه تمديد الزيارة لمدة 90 يوما أخرى، بحيث لا تتعدى مجمل زيارته 180 يوما. وهذا النوع من التأشيرات السياحية يصدر لجميع الجنسيات.

شروط التأشيرة

وعن شروط الحصول على التأشيرة المشار إليها، أوضحت الهيئة أنه يجب أن يكون لدى المتقدم رصيد بنكي بقيمة 4,000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال آخر 6 أشهر. ووثيقة تأمين صحي سارية في الدولة. إضافة إلى تذكرة طيران ذهاب وعودة من الإمارات، وإثبات محل الإقامة (فندق/عنوان سكن) في دولة الإمارات.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم على التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، يجب على السائح أن يقدم مجموعة من الأوراق والمستندات، وهي: صورة ملونة، نسخة من جواز السفر، تأمين صحي، كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر يبين وجود رصيد بقيمة 4 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، برنامج الرحلة السياحية، تذكرة الذهاب والعودة.

لمن تُستخرج؟

وبينت الهيئة أن التأشيرة السياحية تقع ضمن الفئة الخاصة لتأشيرة الزيارة، والتي يمكن الحصول عليها للسياح الأفراد المؤهلين في جميع أنحاء العالم. ولا يحق للنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، التقدم للحصول على تأشيرة سياحة إلا إذا كنّ مسافرات بصحبة ذويهم.

ويسمح للسائح وفقاً لقرار مجلس الوزراء في يوليو 2018، استخراج تأشيرة دخول معفية من الرسوم لأبنائه ممن هم دون الثامنة عشرة عاماً، وتسري فترة الإعفاء من الرسوم فقط خلال فترة الإجازة الصيفية من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

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