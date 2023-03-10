«صحة» ومؤسَّسة زايد العليا تتعاونان لتعزيز الرعاية الصحية المقدَّمة لأصحاب الهمم

المصدر: البيان

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وقَّعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مذكرة تفاهم مع مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بشأن التعاون المشترك والتنسيق فيما بينهما في مجال تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميِّزة، والدعم الطبي والاستشارات الطبية بمختلف أشكالها لأصحاب الهمم ومنتسبي المؤسَّسة.

ووقَّع المذكرة عن شركة أبوظبي للخدمات الصحية، حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعن مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسَّسة.

وقال حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة: إنَّ توقيع الاتفاقية بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ممثَّلة في إدارة مستشفيات الظفرة، ومؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميِّزة لأصحاب الهمم، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية لهم بسهولة ويسر، مؤكداً أنَّ ذلك يأتي تماشياً مع توجُّهات الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة الحكومة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة أنَّ الجهود المشتركة بين «صحة» ومؤسَّسة زايد العليا، ستعمل على توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي منطقة الظفرة في جميع مناطق إقامتهم، وفق آليات منظَّمة تضمن تسهيل وتبسيط الحصول على تلك الخدمات والتيسير على المستفيدين.

مؤكداً أنَّ مستشفيات الظفرة تُولي أصحابَ الهمم أهمية خاصة عبر توفير العديد من الخدمات والتسهيلات التي تسهم في تقديم الخدمات العلاجية والطبية إليهم بأقلِّ مجهودٍ وأسرعِ وقتٍ، وفق مستويات عالية من الجودة والتميُّز. وأضاف: «إنَّ مستشفيات الظفرة ستقدِّم، وفق الاتفاقية الموقَّعة مع المؤسَّسة، الدعمَ الطِّبيَّ والاستشارات الطبية لمنتسبي المؤسَّسة والحالات الجديدة لتقييمها طبياً، وتوفير التقارير الطبية الخاصة بطلاب المؤسَّسة، وتوفير طبيب متخصِّص في كلِّ مرافق الرعاية الصحية لمستشفيات الظفرة، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الهمم، والإسهام في عمل الفحص الطبي وكتابة التشخيص في التقرير الشامل للطلاب في مراحل التقييم الأولى».

ومن جهته، قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: «تضع مجموعة (صحة) في طليعة أولوياتها توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، للارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع دون استثناء. ومن هنا تحرص (صحة) على خدمة أصحاب الهمم والعناية بهم وفق احتياجاتهم، ليتمتَّعوا بحياة كريمة، ويتمكَّنوا من لعب دورهم الفاعلكونهم شريحةً أساسيَّةً في مجتمعنا.«

وأضاف: «تشكِّل هذه الاتفاقيةُ خطوةً مهمةً ودليلاً ملموساً على مستوى الرعاية الشاملة التي توفِّرها (صحة) لأبناء أبوظبي، كما أنها تأتي انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي أوْلَت أهميةً خاصةً لدمج أصحاب الهمم ودعمهم، وتمكينهم من بلوغ أقصى إمكاناتهم، والمشاركة بدورهم المؤثِّر في مسيرة التنمية. نتوجَّه بالشكر الجزيل إلى مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونتطلَّع قُدماً إلى توفير خدمات متميِّزة لهذه الفئة الغالية وتلبية متطلباتها كافَّة.«

من ناحيته رحَّب سعادة عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ممثَّلة في إدارة مستشفيات الظفرة، وذلك استكمالاً لما تقوم به المؤسَّسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوِّعة التي تقدِّمها لمنتسبيها، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة فيما يتعلَّق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لمنتسبي المؤسَّسة من فئات أصحاب الهمم.

وأشاد الكمالي في تصريح صحافيٍّ له بالتعاون المشترك بين المؤسَّسة وشركة «صحة» في العديد من المشاريع والمبادرات الناجحة، وما تقدِّمه الشركة من خدمات وتخصُّصات عالمية الطراز على أيدي أطباء وخبراء ومتخصِّصين رفيعي المستوى، من خلال إدارتها جميعَ المستشفيات والمراكز الصحية العامة في إمارة أبوظبي، بهدف توفير أعلى مستوى للرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأرقى معايير الجودة العالمية، كما أشار إلى أنَّ مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم تهدف إلى تطوير الخدمات المقدَّمة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، وتُسخِّر جميعَ إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، وبما يتفق مع المعايير العالمية، حيث يشمل التعاون الربط الإلكتروني لتحويل جميع حالات المواليد في مستشفيات الظفرة والمراجعين من الأطفال لعيادات تطعيمات الطفولة في مستشفيات الظفرة، ممَّن يوجد شكوك بوجود تحديات (سمعية، بصرية، ذهنية وحركية واضطرابات طيف التوحُّد)، وجميع الحالات التي سيتم تحويلها من قسم التقييم الشامل من مؤسَّسة زايد العليا لمستشفيات الظفرة. وتشمل الاتفاقية مشروع الخدمات المتكاملة للتشخيص والتقييم بالتعاون مع مستشفيات الظفرة ومؤسَّسة زايد العليا.

وسيتم توفير فريق متعدِّد التخصُّصات في مستشفيات الظفرة ، يتكوَّن من (طبيب أسرة، أخصائي نفسي تربوي، أخصائي اجتماعي، أخصائي علاج نطق، أخصائي علاج وظيفي، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي فحص بصر، أخصائي فحص سمع(، لتقييم وتشخيص أصحاب الهمم

كما ستعطي مستشفيات الظفرة الأولوية لأصحاب الهمم عند مراجعتهم مستشفيات الظفرة، والتعامل معهم وفق احتياجاتهم، والعمل وفق الإمكانات المتاحة للطرفين على توفير حاجة الآخر من الدورات التدريبية المجانية لإعداد الموظفين في مجالات التدريب التي يتفق عليها الطرفان.

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