سعود القاسمي: الاستدامة والحفاظ على البيئة في صدارة الأولويات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وصيانة الموارد الطبيعية، والحد من آثار التغير المناخي، تأتي في صدارة أولويات وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وللمساهمة بشكل فاعل وإيجابي في الجهود العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس، معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة والوفد المرافق لها.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، من معاليها على خطط وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، الهادفة إلى حماية البيئة الوطنية والمحافظة على مواردها وتنميتها، وتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأوضح سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت تحقيق إنجازات نوعية على مستوى الاستدامة، واستضافة مؤتمر الأطراف (كوب28) نهاية نوفمبر المقبل تأكيد على مكانة الإمارات عالمياً في هذا المجال، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة ومن خلال خططها الاستراتيجية في مجال ترشيد وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتعزيز الاستفادة من الموارد البديلة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة في مجال الاستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وأشار سموه إلى ضرورة تعزيز الجهود الوطنية الخاصة بالاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني، والتعامل مع قضايا التغير المناخي، والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى الوطني، مشيداً سموه بجهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، ثمنت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة دعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لمشاريع الوزارة في الإمارة واستراتيجيتها الرائدة في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.

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