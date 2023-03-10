جلسات حوارية بمتحف المستقبل احتفاء بيوم المرأة العالمي

المصدر: دبي - البيان

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استضاف متحف المستقبل جلسات حوارية بعنوان «مستقبلها»، بحضور عدد من السيدات البارزات في مختلف مجالات الثقافة والأعمال والفنون والقطاعات الحكومية والمجتمعية.

وذلك احتفالاً بيوم المرأة العالمي، وتماشياً مع شعاره لعام 2023 «إشراك الجميع رقمياً: الابتكار والتقنية لتحقيق التوازن بين الجنسين».

وتضمنت المناسبة جلسة حصرية حضرتها مجموعة من رواد الفكر والشخصيات الإعلامية البارزة، واحتفت بالنساء اللواتي يسهمن برسم ملامح المجتمع في قطاعات محورية، ويعززن جهود الابتكار من خلال تبني نهج الشمولية، وذلك في إطار جهود المتحف لتسليط الضوء على الموضوعات الراهنة والمستقبلية التي تهم الإنسانية.

وشارك خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في جلسة نقاش مع رنا نوّاس، الشريكة في شركة أوليفر وايمان، وصاحبة بودكاست «عندما تفوز النساء»، التي تحدثت فيها عن دور المرأة في عالم الشركات، والدعم الذي تقدمه الإمارات للنساء في مجال العمل، وسعيها الدائم لتضييق الفجوة بين الجنسين لضمان إرساء بيئة عمل شاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة في تصميم وصناعة المستقبل، كونها شريكاً أساسياً ومؤثراً في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات العلمية والبحثية والاقتصادية انطلاقاً من حرصها المستمر على العطاء والتميز.

مؤكداً أن المرأة الإماراتية كانت وستبقى عماد المجتمع وركيزة نجاحه وضمان مستقبله. وأضاف بلهول: «فريق مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل الذي يضم مجموعة رائعة من النساء المؤثرات خير مثال على ما يمكن للمرأة أن تسهم فيه، فقد أسهمن بتمثيل المتحف بأفضل صورة ممكنة، ونجحن في إظهار الوجه الحضاري والمعرفي لدولتنا أمام العالم أجمع».

جهود

وتضمنت الجلسة عرضين رئيسيين تناولا دور المرأة في القطاعات الرئيسية التي تقود جهود الابتكار وتسهم في رسم ملامح العالم الحالي. وناقشت ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي لدى شركة مايكروسوفت في الإمارات، دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

حيث أشارت في حديثها إلى أن «عدد النساء اللاتي يعملن في قطاع الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز 20 % من إجمالي العاملين في هذا المجال، ونحن بحاجة إلى المزيد من النساء في هذا التخصص، لأن العمل في القطاع التكنولوجي متحيز إجمالاً.

هذه نقطة تحول في التاريخ، ويجب العمل على زيادة مشاركة النساء في هذا القطاع». فيما سلطت ليلى هورستل، عضو مجلس الإدارة التنفيذي الرئيسة التنفيذية لشؤون الميتافيرس في شركة فيرس إيستيت، والشريك المؤسس لشركة أوول ستارز وومين داو، الضوء على موضوعات متعلقة بعالم الميتافيرس، وقالت:

«سوف يغير الميتافيرس طريقة حياتنا وكيفية تفاعلنا مع بعضنا. إننا بحاجة لبناء شبكة من المواهب، لنصل إلى مستقبل أكثر إنصافاً، وعلى النساء القياديات العمل على زيادة الوعي لدى النساء ودعمهن».

وأدارت مقدمة البرامج، نيمي ميهتا، جلستي نقاش بحضور خبيرات في القطاع وممثلات عن مؤسسات خيرية وعدد من صانعات القرار، وتركز الحديث خلالهما على إسهامات النساء في الاستدامة واستكشاف الفضاء، إضافة إلى التأثير المستقبلي لهذه الابتكارات.

أهداف

كما ضمت الفعالية جلسة حوارية تحت عنوان «ابتكارات ثورية لحياة أفضل»، شاركت فيها الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، التي قالت:

«نصيحتي للمرأة.. اتبعي شغفك، وثقي بنفسك، لتكوني قادرة على تحقيق أهدافك»، فيما أوضحت لطيفة بن حيدر، مؤسسة منصة «بَيتُكِ» والشريكة المؤسسة لمنصة منتال هيلث آيه إي: «إنه من الملهم الاستماع إلى نجاحات رواد الأعمال، وأن تتعرف إلى رحلتهم»، فيما قالت ميلدا أكين، رائدة الأعمال في المجال التقني ومؤسسة شركتي D14.Ai وسيريوس لابس:

«ماذا كنتِ ستفعلين لو كنتِ خائفة فقط، ولم تكن لديك الجرأة أن تفعلي ما تودين القيام به». وقالت هند بنت دميثان، مؤسسة استوديو همزة وصل، ومديرة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «فليكن شغفك هو الدافع إلى مستقبل أفضل».

كما شهدت جلسة «الفضاء كخدمة» مشاركة كل من آنا هازليت، مؤسسة ومديرة شركة أزوركس؛ والدكتورة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية، وآيات عمرو، سفيرة الشباب الأردنية وسفيرة النساء والفتيات في مجال العلوم لدى الأمم المتحدة، ورنا نواس، الشريكة في شركة أوليفر وايمان، وصاحبة المدونة الصوتية «عندما تفوز النساء».

تغيير

وأشارت هازليت: «من أصل 622 شخصاً ذهبوا إلى الفضاء كان 75 منهم فقط من النساء. إننا في أزوركس في مهمة لتغيير مسار رحلة الإنسان إلى الفضاء، وأملنا أن تسهم المزيد من النساء من خلفيات متنوعة في صناعة الفضاء»، فيما أوضحت نواس:

«في هذا العصر يجب أن تكون الشركات قادرة على المنافسة، لأن الساحة صارت تنافسية للغاية». واختتمت آيات عمرو قائلة: «كونك امرأة ليس عذراً، إنه امتياز»، فيما قالت سعاد الشامسي: «إذا كان بمقدورك الحلم، فبإمكانك تحقيقه بابتسامة عريضة».

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