تعاون بين «الإمارات للخدمات الصحية» و«دبي للصيدلة للبنات»

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع كلية دبي للصيدلة للبنات، بهدف تعزيز مجالات التعاون التي تتوافق مع الأهداف والاستراتيجيات المشتركة بين الطرفين لتطوير مهارات وقدرات الطالبات وكوادر المؤسسة الفنية، ودعم الجهود المشتركة في برامج التعليم الطبي المستمر. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات العلمية بين الطرفين بما يسهم في دعم وتطوير مجالات البحث العلمي وتعزيز الابتكار، ودفع المسيرة التعليمية للموظفين في كافة التخصصات الصيدلانية، بالإضافة إلى توفير الفرص التدريبية للطالبات وتعزيز علاقات وبناء القدرات ورفع كفاءة موظفي المؤسسة في قطاع الصيدلة.

وقع المذكرة كل من الدكتور عبد الله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة في المؤسسة، والبروفيسور سعيد أحمد خان عميد الكلية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتضمنت المذكرة توفير مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الفرص التدريبية لطالبات كلية دبي للصيدلة في المنشآت التابعة لها مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى ضمان أعلى المعايير العلمية في التدريب. يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قامت خلال الفترة الماضية بتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية من خلال توقيعها حزمة من اتفاقيات التعاون المشترك.

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