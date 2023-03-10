نهيان بن مبارك يبحث التعاون مع سفراء مالطا والمالديف والكونغو

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة وأمينث شابينة سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة وماري ندجيكا أوبومبو سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادل معاليه مع سفراء الدول الصديقة وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعوبهم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على مد جسور التعاون وتوثيق روابط الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة انطلاقاً من قيمها الراسخة في التسامح والسلام والتعايش والتضامن الإنساني بما يعزز الاستقرار والازدهار العالمي.

وأشار معاليه - خلال اللقاء - إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ لحماية الكوكب للأجيال المقبلة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وازدهار البشرية. من جانبهم، أكد سفراء الدول الصديقة خلال اللقاء على حرص بلادهم على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

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