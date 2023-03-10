إزالة 40 قارباً مهملاً من مرسى الميدان في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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أزالت لجنة تنظيم الشؤون البحرية للثروات المائية الحيوية في أم القيوين 40 قارباً مهملاً من مرسى الميدان للصيادين بعد أن تم إمهال أصحابها 3 أشهر.

وقال جاسم حميد غانم مدير لجنة تنظيم الشؤون البحرية للثروات المائية الحيوية في أم القيوين إنه تم تشكيل لجنة تنظيم الشؤون البحرية للثروات المائية الحيوية برئاسة الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وسعيد راشد الشعالي نائباً لرئيس اللجنة وجاسم حميد غانم مديراً للجنة وسلطان البيرق أمين السر، كما تعد كل من دائرة البلدية وسلطة الموانئ وحرس الحدود وجمعية الصيادين بالإمارة والنادي البحري من أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة باشرت مهامها منذ شهر وتجتمع مرة كل أسبوع لمتابعة القرارات الصادرة من قبل، إضافة الوقوف على احتياجات الصيادين.

مهام

وأوضح أن أبرز مهام اللجنة متابعة القرارات السابقة وإعادة صياغتها والنظر في بعض الاجراءات وتطوير آلية تجديد القوارب، وتقنين معدات الصيد، التي أصبحت تستغل بصورة عشوائية، ما يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية، كما أن مقر اللجنة في دائرة البلدية وتجتمع يوماً في الأسبوع للنظر في طلبات الصيادين التي تتعلق بتصاريح نائب النوخذة وزيادة عدد العمال والتصاريح.

إضافة إلى النظر في عملية تنازل تصاريح القوارب من شخص إلى آخر، كما تتخذ اللجنة القرارات وفقاً للقانون الوزاري الصادر من وزارة التغير المناخي والبيئة والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة – خصوصاً – فيما يتعلق بالصيد الجائر.

تلوث

كما أوضح أن اللجنة أصدرت قراراً تم بموجبه إزالة القوارب المهملة والتي ظلت فترة طويلة مهملة من أصحابها داخل مرسى الميدان للصيادين بالإمارة، ما يتسبب في تلوث البيئة، فتم إزالتها بعد أن منح أصحابها مهلة 3 شهور، حيث وفرت بلدية أم القيوين كافة المعدات والعمال لإزالة 40 قارباً مشوهة للمنظر داخل الميناء، فأصبح هناك مساحة كافية من الممكن استغلالها بشكل أفضل فيما يصب لصالح الصيادين.

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