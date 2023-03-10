«دار البر» تطلق رحلة لأداء العمرة بمشاركة 122 معتمراً

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت جمعية «دار البر» مبادرة جديدة ضمن مشروعها الخيري المجتمعي «عمرة العمر»، الذي تتكفل فيه برحلة لأداء مناسك العمرة لصالح المحتاجين وذوي الدخل المحدود داخل الدولة، تغطي كافة التكاليف، بمشاركة 122 معتمراً من جنسيات مختلفة. وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية «دار البر»، أن الأعوام الخمسة الماضية، بين عامي (2018 - 2022)، شهدت مشاركة 1254 معتمراً مستفيداً من مشروع «عمرة العمر»، عبر 13 رحلة لأداء المناسك في مكة المكرمة، بجانب زيارة المدينة المنورة، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 1.7 مليون درهم.

وقال د. المهيري: إن «دار البر» تتبنى نهجاً خيرياً راسخاً وسياسة إنسانية شفافة ومتوازنة، تشمل مختلف جوانب الحياة، المادية والمعيشية والخدمية والاجتماعية والدينية والروحية، في سبيل توفير متطلبات واحتياجات ذوي الدخل المحدود من الشرائح المجتمعية المختلفة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتلاحم الوطني، ودعم مفهوم الأمن والاستقرار المجتمعي، ترجمة حية وفعالة لسياسة الدولة ورؤيتها وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في قطاع العمل الإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز