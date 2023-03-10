4 حملات ترويجية خلال رمضان و75 % تخفيضات في «تعاونية الإمارات»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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كشفت «الجمعيات التعاونية»، عن رصدها نحو 30 مليون درهم لتخفيض أسعار أكثر من 6 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية، خلال شهر رمضان المبارك، حرصاً منها على إطلاق مبادرات اجتماعية، تهدف لإسعاد أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية، تعود بالفائدة على المتسوقين.

وقال محمد مجدي مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، إن التعاونية ستنفذ 4 حملات ترويجية خلال شهر رمضان المبارك، وستشمل الحملات تخفيض أكثر من 6 آلاف منتج غذائي وغير غذائي، بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 25 إلى 75 %، على السلع الأساسية، والتي منها الأرز والزيت والطحين بمختلف الأنواع، مشيراً إلى أن الحملات الترويجية راعت التعدد والتنوع الثقافي والسكاني في الدولة، حيث شملت الحملات منتجات متنوعة، تلبي احتياجات كافة الجاليات الموجودة في الدولة، والتي بدأت بالفعل من 25 فبراير الماضي، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن شهر رمضان لم يشهد أي تغيرات في الأسعار، ولا نقص في الاحتياجات الأساسية، وذلك نتيجة المخزون الاستراتيجي لدى الجمعية، إذ يتوفر لديه مخزون يكفي لمدة 4 أشهر من الزيوت، و8 أشهر من الأرز، بما يقدر بنحو 20 طناً من الأرز، 90 ٪ منها من أنواع البسمتي، و10 ٪ من أنواع الأرز المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من الاتفاقات مع الشركات الموردة للخضراوات والورقيات.

مؤكداً أن الجمعية لديها خطة متكاملة حتى شهر يونيو، حول توفير الكميات والأسعار. وأوضح أن حملات ومبادرات تعاونية الإمارات في رمضان، تتماشى مع الأهداف الأساسية للتعاونية، المتمثلة في نشر السعادة المجتمعية، والمضي قدماً في إسعاد أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنها تحرص على مدار العام، على طرح عروض ترويجية وتخفيضية، هدفها الرئيس تخفيف العبء عن المستهلكين، من خلال توفير أجود المنتجات بأسعار تنافسية.

حيث تشمل العروض الترويجية السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، والتي منها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات ومنتجات رمضان الخاصة، وغيرها من المنتجات.

وأضاف «تم التعاقد من الموردين لتوفير كميات كافية من السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية، خلال شهر رمضان المبارك، لتلبي احتياجات المجتمع، إذ ستوفر تعاونية الاتحاد مخزوناً كافياً، يغطي متطلبات المتسوقين طوال شهر رمضان، موضحاً أن التعاونية اتفقت مع الموردين، على توريد المنتجات 24 ساعة، وفي جميع الأوقات، كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه».

وذكر أن التعاونية وفرت 6 أنواع من السلال الرمضانية، ويتراوح قيمتها من 110 حتى 250 درهماً، تحوي السلة الواحدة من 11 صنفاً إلى 15، حسب السعر والأنواع والكميات، وذكر أن الجمعية تملك أكثر من 50 سلعة تحمل علامة الإمارات.

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