&e ترسل معدات بـ 20 مليوناً لدعم بنية الاتصالات المتضررة في تركيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة &e أمس، عن إرسالها معدات اتصالات تقدر بــ 20 مليون درهم كونها مبادرة إنسانية مقدمة إلى قطاع الاتصالات في تركيا للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية للقطاع في المناطق المتضررة من الزلازل.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمبادرة سابقة أطلقتها مجموعة &e لتؤكد حرص المجموعة على المشاركة في عملية «الفارس الشهم 2»، التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببدئها الشهر الماضي لدعم الشعبين التركي والسوري، عقب ما خلفته الزلازل من أضرار لحقت بالدولتين، وهي أيضاً امتداد لحملة «جسور الخير» الرامية إلى دعم الجهود الإغاثية.

وتشمل معدات الاتصالات التي سيتم إرسالها أكثر من 4000 وحدة راديوية ورقمية لإعادة تشغيل محطات شبكات الهاتف المتحرك المتضررة، مما يدعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات في جمهورية تركيا الصديقة، ويساعد على عودة الخدمات التي تأثرت جراء هذه الأزمة.

وبهذه المناسبة، قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مجلس إدارة &e: «تقتدي المجموعة دوماً بالمواقف المشرفة للقيادة الرشيدة، التي تلهمنا للمبادرة نحو العطاء وتقديم الدعم للأفراد والمجتمعات، حيث تدفعنا رؤيتنا الواضحة واستراتيجيتنا إلى أن نضع منهج العطاء المؤسسي والاجتماعي في صلب أولوياتنا للمساهمة في ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات بشكل عام، وفي حالات الأزمات والكوارث على وجه الخصوص».

وأضاف جاسم الزعابي: «تستمر &e في استجابتها لنداء الواجب الإنساني النابع من عمق مبادئها الأصيلة، وتواصل التضامن مع ضحايا الزلزال في تركيا للمساهمة في التخفيف من آثار كارثة الزلزال، التي دمرت العديد من المناطق وأودت بحياة الكثيرين فيها، ونسعى من خلال هذه المبادرة للمساهمة في إصلاح ودعم البنية التحتية للاتصالات في تلك المناطق، ونؤكد التزامنا الدائم في ربط المجتمعات وإبقاء الأفراد على اتصال في كل الأوقات».

وكانت اتصالات من &e قد أعلنت في فبراير الماضي توفيرها مكالمات مجانية من شبكتها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كل من الجمهورية العربية السورية الشقيقة وجمهورية تركيا الصديقة كونها جزءاً من استجابتها الإنسانية في مواجهة آثار كارثة الزلزال، وحرصها على مواصلة دورها في ربط المجتمعات، وإبقائها على تواصل مع آخر المستجدات.

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