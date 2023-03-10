«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تعرف ببرامج «أكاديمية أدنوك» المهنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالتعاون مع «أكاديمية أدنوك الفنية»، لقاءً تعريفياً للمستفيدين من خدماتها حول البرامج المهنية التي تقدمها الأكاديمية، بهدف توفير الفرص أمامهم للالتحاق بالتعليم المهني والفني في المعاهد المعتمدة، واستقطابهم للانتساب للبرامج المهنية، بما يسهم في تعزيز مستويات المعيشة ويؤمن الحياة الكريمة للأسر المواطنة التي تعد محور تنمية المجتمع وتماسكه وترابطه وازدهاره.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على البرامج المهنية المعتمدة التي تقدمها «أكاديمية أدنوك الفنية»، وتقديم معلومات مفصلة حولها للمستفيدين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و27 عاماً، بالإضافة إلى التعريف بآلية الانضمام إلى هذه البرامج، والاعتمادات والمزايا والمكافآت التحفيزية التي توفرها، لتمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والمهنية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تُجسد جهودنا المتواصلة في تمكين المستفيدين وبناء قدراتهم، أحد أهم الركائز الأساسية التي نعمل على تطبيقها إيماناً منا بأهميتها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي لأفراد المجتمع، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود المقيمة في إمارة أبوظبي».

وأوضح العامري: «نعمل بالتعاون مع شركائنا على تطوير مسارات جديدة للتوظيف والتدريب والتعليم للأفراد القادرين على العمل في الأسر المستفيدة، بما يتماشى مع نهج حكومة أبوظبي في الاستثمار برأس المال البشري، وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لكافة المواطنين. وسيساهم هذا التعاون مع أكاديمية أدنوك الفنية في خلق فرص وظيفية من خلال برامج التدريب التي تهدف إلى صقل مهارات المستفيدين لدينا ودعمهم في مرحلة التقييم والتسجيل للالتحاق بالأكاديمية».

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