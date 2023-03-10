«طرق دبي» تطلق مبادرات في أسبوع المرور الخليجي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي العديد من المبادرات الجديدة بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد للعام 2023، ضمن عدة فعاليات نظمتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وإدارات المرور في الدولة من 6 إلى 12 مارس 2023، تحت شعار «حياتك أمانة».

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، مشاركة الهيئة بأكبر عدد من الفعاليات الجديدة والمبتكرة ضمن أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023، مشيرة إلى تنوع المبادرات والفئات المستهدفة التي شملت الأطفال والطلاب وسائقي الدراجات الهوائية والسكوتر والمصابين في الحوادث المرورية بالإضافة إلى أفراد الجمهور بشكل عام.

وقالت إن المؤسسة لها جناح خاص ضمن جناح وزارة الداخلية في القرية العالمية، إلى جانب إدارات المرور في الدولة، وركزت الهيئة في الجناح على التوعية باشتراطات السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، بالإضافة إلى أهمية ربط حزام الأمان وسلامة المشاة، واستعانت المؤسسة بشركائها الاستراتيجيين ضمن المعرض.

وأشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أن المؤسسة أطلقت خلال أسبوع المرور الخليجي مبادرة «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» بالتعاون مع شركة ترايستار في مجمع زايد التعليمي في منطقة البرشاء، وتستهدف المبادرة أكثر من 100.000 طالب من الحلقتين الأولى والثانية في مدارس دبي للتوعية بإرشادات السلامة المدرسية عبر الرسائل الإلكترونية، ونحو 10.000 طالب بشكل مباشر داخل المدارس من خلال إقامة القرى المرورية المتنقلة بين المدارس، بالإضافة إلى توزيع هدايا مبتكرة وكتيبات توعوية مرفقة باستبيانات علمية لقياس اتجاهات الوعي والمعرفة لدى الطلاب.

وأضافت إن فعاليات أسبوع المرور شملت إطلاق مبادرة لتكريم مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، حيث وزعت المؤسسة جوائز بقيمة 20 ألف درهم على 20 سائقاً ومستخدماً مثالياً للدراجات الهوائية والسكوتر على مدى يومين في عدة أماكن بالتنسيق والتعاون مع شرطة دبي.

كما نظمت مؤسسة المرور والطرق زيارات لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية إلى مصابي الحوادث المرورية في مستشفى راشد في دبي، للتوعية بمخاطر الحوادث المرورية وتأثيرها على حياة مستخدمي الطريق.

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي أن المؤسسة استمرت خلال شهر مارس الجاري بنشر الرسالة التوعوية الشهرية في الشاشات الإعلانية وعلى الشاشات الإلكترونية في شوارع دبي. ودعت أفراد الجمهور إلى الانتباه للرسائل التوعوية المرورية والاستمتاع بالفعاليات التوعوية خلال أسبوع المرور الخليجي والعمل معاً من أجل دعم السلامة المرورية وتكريسها في إمارة دبي.

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