إعلان الفائزين في مسابقة «تحدي تصميم الألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن الفائزين في مسابقة «تحدي تصميم الألمنيوم»، التي أقيمت بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومجموعة BMW لإلهام وتشجيع الطلبة على دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات.

وكرمت حصة أحمد رشيد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الفرق الفائزة بالتحدي بحضور عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في المبنى الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة.

وقالت حصة رشيد: يشكل تحدي تصميم الألمنيوم أحد أوجه الشراكة الرائدة التي تجمع بين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تمكن الطلبة من خلال هذه الشراكة من تطوير مهاراتهم العملية المرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة، ما يمكنهم ويؤهلهم للمستقبل.

دعم

وأكدت حرص المؤسسة وسعيها الدائم لمد جسور التعاون والتنسيق مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك لدعم الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية والعملية، من خلال إشراكهم في العديد من البرامج الريادية لتأهيلهم للمستقبل وإكسابهم المهارات اللازمة ليتمكنوا من الانطلاق نحو المزيد من آفاق التطور والتقدم.

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