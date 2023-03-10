«كهرباء دبي» تطلق نسخة محدثة من تطبيقها الذكي

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي لتوفير باقة شاملة من الخدمات والمزايا المبتكرة وسهلة الوصول لكل من المتعاملين وبناة المشاريع والموردين والطلاب، في إطار حرصها على إثراء تجربة المعنيين وتوفير تجربة رقمية سلسة ذات قيمة مضافة ومستدامة.

وتمتاز النسخة المحدثة من التطبيق بمزايا متطوّرة وعديدة منها توفير تجربة دخول مطوّرة تمكّن المستخدمين بمختلف فئاتهم من تسجيل الدخول بكل سلاسة وأمان، إلى جانب تجربة زائر ثرية تمكّن الزائر من الاطلاع على مبادرات الهيئة الاستراتيجية وقائمة خدماتها، وملف تعريف بحلّة جديدة لإتاحة المجال أمام المستخدم لإدارة بياناته الشخصية بما يشمل الاحتياجات الخاصة وإدارة بيانات الحسابات التابعة له، ولوحة بيانات مخصصة لكل مستهلك للاطلاع على تفاصيل الفواتير والاستهلاك بشكل سنوي وشهري ويومي مع إمكانية مقارنة الاستهلاك مع المنازل المماثلة، ومعلومات خدمات مطوّرة توفر للمتعاملين وصفاً عن الخدمات ومتطلباتها.

إضافة إلى قنوات تقديم الخدمة، ونظام تصفح أكثر ذكاءً يسهل على المستخدم التنقل بين واجهات الاستخدام الخاصة بكل فئة من فئات المستخدمين، كما تم دعم التطبيق بتقنية الذكاء الاصطناعي وبنظام بحث مطوّر.

علاوة على ذلك، تم تصميم واجهة المستخدمين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التصميم الرقمي مع مراعاة مواصفات سهولة الاستخدام والوصول لمختلف الفئات. ويتوفر تطبيق الهيئة الذكي على منصات «آي. أو. إس» و«أندرويد»، و«هواوي».

تطوير

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى الأهمية البالغة التي توليها الهيئة لتعزيز مسيرة تحولها الرقمي، وتطوير قنواتها الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، لترسيخ سعادة المعنيين، وخفض البصمة الكربونية وحماية البيئة، بما يدعم مبادرة «دبي الذكية» لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وذكر معاليه أن نسبة التبني الذكي في الهيئة وصلت إلى 99 % خلال العام 2022. كما حصلت الهيئة على 98 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي التي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية في 2022.

وأضاف معالي الطاير: «نستهدي بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن توفير تجربة مثالية للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية هو الهدف الأول والأساسي الذي تعمل الحكومة لتحقيقه».

ولا ندخر جهداً لتعزيز تجارب جميع الفئات المعنية على مستوى دبي، وتحقيق مبادرة «دبي 10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، وسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومخصصة تواكب توقعات المتعاملين.

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