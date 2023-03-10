700 ألف شخص استفادوا من المخصصات المالية لـ«معاً»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقامت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» حفل أبوظبي للمسؤولية المجتمعية، تقديراً للأفراد والمؤسسات على إسهاماتهم المقدمة للهيئة، بصفتها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي مساهمات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للوقوف على الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

وقد استفاد حوالي 700 ألف شخص من أفراد المجتمع في أبوظبي من المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدّمتها هيئة «معاً» منذ تأسيسها عام 2019 عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من المحاور التي تقود التغيير المجتمعي، ولها أثر إيجابي مستدام وطويل المدى.

حضور

وشهد الحفل حضور الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، إلى جانب قادة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وأكثر من 250 مساهماً من الأفراد وممثلي المؤسسات والشركات، إضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات العمل التطوعي في الإمارة. وجرى خلال الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، تكريم المساهمين من الأفراد والشركات الذين قدموا إسهاماتهم المالية لصندوق الاستثمار الاجتماعي.

وتضمن الحفل إطلاق «علامة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية»، التي تُعد اعترافاً من هيئة «معاً» والقطاع الاجتماعي في الإمارة بالفضل الكبير للمساهمين، الذين بلغ عددهم 169 مساهماً من ذوي الدخل المرتفع، و62 من الشركات العاملة في الدولة، وقد أسهمت جهودهم جميعاً في الارتقاء بالعديد من البرامج التي تعالج أولويات اجتماعية عدّة في الإمارة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور مغير الخييلي أن القيادة الرشيدة تواصل دعمها للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ليمضي قُدماً نحو الارتقاء بمسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة، ومواصلة النهوض بدور كل المؤسسات للمساهمة في تعزيز جودة الحياة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستقرار.

من جهتها، أشادت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمبادرات وبرامج الهيئة، الرامية إلى تحقيق رؤية المجتمع المتعاون والشامل لجميع سكان إمارة أبوظبي.

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