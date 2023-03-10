«فاتف» تعتمد خبيراً إماراتياً مقيّماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

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استعانت مجموعة العمل المالي «فاتف»، بالخبير الإماراتي الدولي الدكتور وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مقيماً في الجولة الرابعة الحالية لتقييم نظم الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعكس مشاركة الخبرات الإماراتية في أعمال التقييم التي تقوم بها مجموعة «فاتف»، جهود الدولة والتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودورها الحيوي والفاعل دولياً في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى فاعلية استراتيجيتها المتكاملة، التي تستند إلى المشاركة والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

زيارات ميدانية

وانضم الدكتور الحوسني إلى فريق مجموعة «فاتف»، الذي تكوّن من 7 مقيّمين، لإجراء عملية تقييم إحدى الدول الأعضاء في المجموعة على مدى 18 شهراً، والتي شملت زيارات ميدانية ومقابلات مع جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة، ومن ثم إعداد التقرير، الذي تمت مناقشته واعتماده في الاجتماع العام لمجموعة «فاتف» في باريس بتاريخ 24 فبراير 2023.

تعاون دولي

وتعقيباً على ذلك، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: إن اعتماد مجموعة «فاتف» الدكتور الحوسني لتقييم الدول أعضاء المجموعة يجسد ثقة المجتمع الدولي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، عبر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية ومنها مجموعة العمل المالي، كما يبرز حرص والتزام الدولة بالحفاظ على سلامة النظام المالي، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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