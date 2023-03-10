عبدالله المري يسلم شهادات التخريج للطلبة المرشحين والمرشحات

المصدر: دبي - البيان

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ضمن حفل أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في ميدان التخريج العام بأكاديمية شرطة دبي، سلّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادات التخريج للطلبة المرشحين والمرشحات، الذين احتفلت بهم الأكاديمية.

صقل المهارات

وفي كلمته التي ألقاها بحضور اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من ممثلي الجهات الشرطية في الدولة والوفود الزائرة، بارك معالي عبدالله المري للخريجات الانتهاء من مرحلة التأهيل وصقل المهارات، وهي من المراحل المهمة في تكوين شخصية ضابط الشرطة. وأضاف موجهاً كلامه للخريجين: أنت الآن في مرحلة جديدة تحتاج دقة في تحديد الأهداف القادمة من مسيرتكم الوظيفية والشخصية، فخورون بانتمائنا لهذا الوطن، وبقيادتنا الرشيدة الداعمة والحكيمة، والواجب يحتم علينا رد الجميل لهذا الوطن الغالي المعطاء بالعمل بإخلاص وأمانة ونزاهة.

من جهته، أعرب العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، عن اعتزازه بتقديم كوكبة جديدة متميزة من خريجي أكاديمية شرطة دبي إلى رصيد الأكاديمية، في إطار الالتزام بتأهيل أجيال من الخريجين الأَكْفاء، على مبادئ المهنية والعدالة والحق، لا نقبل فيها بالمناصفة.

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