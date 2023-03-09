بلدية عجمان تنجز مشروع إنشاء الطرق الأسفلتية في المنامة

المصدر: عجمان - البيان

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أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مشروع إنشاء طرق في منطقة المنامة بتكلفة بلغت 4 ملايين و500 ألف درهم، وذلك في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة مناطق الإمارة، تلبية لاحتياجات التمدد السكاني والعمراني في الإمارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية للإمارة.

وأوضح سالم عبدالله بن غليطة مدير إدارة بلدية المنامة، أن الدائرة عملت على إنجاز مجموعة من الطرق الأسفلتية الجديدة، لتأمين وصول سهل ومريح لسكان المنطقة، مبيناً أن المشروع يتوافق مع خطة الدائرة لتطوير وتحسين البنية التحتية، وبما يتلاءم مع المخطط الحضري للإمارة 2040.

وتابع بن غليطة، أن المشروع ينسجم مع أهداف الدائرة الساعية لتوفير كافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد للجميع.

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