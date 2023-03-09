راشد النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للتميز

المصدر: عجمان- وام

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كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الكفاءات التي حصدت جائزة فئة المنشأة الحكومية المتميزة في الاتصال والتكامل الحكومي المتضمنة لمعيار الشراكة والتكامل ومعيار الاتصال الحكومي، والكوادر التي تقلدت جائزة أفضل جهة في تحقيق مؤشر رضا المتعاملين عن مراكز الخدمة في جائزة عجمان للتميز 2023.

جاء ذلك، خلال اللقاء السنوي الذي نظمته الدائرة، تحت شعار «نحو القمة»، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومديري القطاعات، وبمشاركة كبيرة من الموظفين والموظفات.

وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، شهادات الشكر لفرق العمل التي حققت نتائج مشرفة في معياري تحسين جودة الحياة، والتوجه الاستراتيجي والتنافسية، مثمناً جهود الفرق التي شاركت وبذلت جهوداً مكثفة في معيار الجاهزية للمستقبل، ومعيار المهام الرئيسة، ومعيار الخدمات الاستباقية المترابطة، ومعيار التمكين الذكي، ومعيار المواهب المحترفة، ومعيار الموارد والممتلكات، بالإضافة لمعيار إدارة البيانات والمعرفة.

وأكد الشيخ راشد النعيمي، خلال الكلمة التي ألقاها، أن كل موظف في الدائرة يؤدي دوراً مهماً، حيث تتكامل الجهود لإسعاد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وتوفير بنية تحتية متكاملة، مشيراً إلى أهمية الوصول لكل فرد في المجتمع، وتوفير كافة مقومات الرفاهية، وتقديم الخدمات الذكية له.

من جانبه، قال عبد الرحمن محمد النعيمي، إن الدائرة تعتز بموظفيها، فهم أساس النجاح والتطور، وعنوان استمرار مسيرة الازدهار، مؤكداً أن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة، بروح فريق واحد وأسرة كبيرة، لا تتوانى عن الإنجاز وتحقيق النجاحات.

من جهته، أكد سلطان بن درويش مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة، على حرص الدائرة عقد اللقاء بشكل دوري، ليكون منصة للاجتماع وتبادل الآراء، وتثمين جهود من يستحق.

شهد الحفل الإعلان عن الفائزين في جائزة «شكراً» بدورتها الأولى، والتي تتضمن فئة الموظف المثالي والقدوة.

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