والدة إيلون ماسك تنال جائزة المرأة لعام 2023 في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي فعاليات مؤتمر «ويبكس 25»، والذي تحتفل خلاله داتاماتكس باليوبيل الفضي لانطلاق أول مؤتمر دولي عن تميز المرأة في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعقد سنوياً في دبي بمشاركة المؤسسات الحكومية والاقتصادية والمنظمات الدولية وبحضور أصحاب القرار والتنفيذيين والقياديات، وشهد الحدث تكريم ماي ماسك والدة إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي وصاحب «تويتر»، باستلام «جائزة المرأة لعام 2023»، التي قدمها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز لمشاركتها الفعالة والنجاحات القيادية والريادية التي حققتها ماي ماسك من تفوق ولكي تكون قدوة دولية للأجيال القادمة.

وبدأت داتاماتكس فعاليات «ويبكس»، المؤتمر الدولي الـ25 للقياديات في 8-9 مارس 2023 بدبي، وذلك تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة للتباحث حول تطوير استراتيجيات تمكين الجيل القادم وتطوير الشراكات القيادية والمؤسسية الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار استشراف أبعاد جديدة من تطوير ركائز التنافسية العالمية وتطوير فرص ابتكارية تدعم مسيرة مستقبل المرأة وتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار، بما يدعم فتح آفاق جديدة أمام ريادة المرأة في المؤسسات والمجتمع بشكل عام.

وشاركت في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التعاون الدولي السابق، وذلك بحضور المتحدثة الرسمية للمؤتمر الدكتورة آنا دوليدز، مساعد وزير الدفاع السابق في جورجيا ومستشار الرئيس وعضو مؤسسة العدل، إضافة إلى العديد من المتحدثات من عدة دول أخرى.

وقال علي الكمالي، مدير عام داتاماتكس ورئيس اللجنة المنظمة، إنه مع انطلاق احتفالية اليوبيل الفضي يستمر المؤتمر في تسليط الضوء على أبرز نجاحات المرأة القيادية وأهم الإنجازات التي استطاعت قياديات المنطقة تحقيقها في مختلف القطاعات وتعزيز الوعي بمدى أهمية دور المرأة الاستراتيجي.

وأضاف الكمالي أن مؤتمر ويبكس هو منصة عالمية لتمكين المرأة ويُشكّل إنجازاً استراتيجياً باعتباره تجمعاً مهماً للقياديات، كما يعد واحداً من أهم الأحداث الدولية لبناء جسور الحوار والتواصل بهدف تعزيز وتطوير مهارات القيادة ومواجهة تحديات التنافسية للمرأة لتحقيق أفضل مكانة اقتصادية وعلمية ومهنية وثقافية والنهوض بوطنها ومجتمعها دائماً للأفضل. واستهدف المؤتمر بشكل مباشر عبر مسيرته الحافلة دعم وتعزيز مكانة المرأة بالمجتمع، وبناء رؤية محورها تمكين المرأة للارتقاء بالمسار المعرفي والتنموي التنافسي وتطوير فهم شامل حول أفضل ممارسات التمكين القيادي للمرأة ومستوى إسهاماتها في بناء المنظومة المؤسسية الشاملة، إذ إن ما حققته المرأة القيادية من إنجازات على المستوى العالمي هي إنجازات مشهود لها عالمياً.

وذكر الكمالي أن المؤتمر في دورته الخامسة والعشرين حقق أفضل مبادئ التنمية المعرفية الحديثة، التي تُمكن المرأة من المساهمة في عملية التطوير الاستراتيجي وفقاً لأرقى معايير الكفاءة القيادية ودعم تطوير الاستراتيجيات الدولية نحو فتح آفاق عالمية جديدة لتحقيق التوازن العالمي بين الجنسين في المؤسسات والوظائف الحكومية، وتطوير البيئة التي توفر للقياديات فرصة للمساهمة كشريك في بناء المستقبل.

كما قام في هذا الإطار معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في اليوم الثاني من المؤتمر واحتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، بتكريم الفائزات بجائزة الشرق الأوسط للتميز الثانية والعشرين لتميز القياديات بحضور معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة السابق، وصُناع القرار من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية وذلك لتسليط الضوء على أهم النجاحات القيادية والريادية وإبراز ما حققته المرأة من تفوق ولكي تكون قدوة للجيل القادم.

وفي الختام، تقدم الكمالي بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التعاون الدولي السابق، والدكتورة رجاء القرق والأستاذة فايزة السيد، وإلى كل من أسهم في نجاح هذا الحدث عبر تاريخه الذهبي ورعاة الحدث لعام 2023 وهم: السوق الحرة بمطار دبي الدولي ومجموعة عيسى صالح القرق ومؤسسات وطنية ودولية أخرى ووسائل الإعلام والجهات المشاركة في المؤتمر.

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