حوارات مؤتمر إنفستوبيا 2023 تصل إلى نصف مليار شخص حول العالم

المصدر: وام

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عززت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، شراكاتها وتواصلها مع وسائل والإعلام والمنصات العالمية المتخصصة بالمحتوى والأخبار الاقتصادية، وذلك بهدف إيصال محتوى أنشطتها وفعاليتها وحواراتها إلى الجمهور العالمي المهتم بمتابعة آخر مستجدات وتطورات إنفستوبيا على صعيد الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وفي هذا السياق، وقعت "إنفستوبيا" خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد يومي 2 و3 مارس 2023 في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المجموعة الإعلامية "جي سي ميديا"، الناشر للمجلة الاقتصادية المتخصصة "إيكونومي ميدل إيست"، للمساهمة في تغطية أعمال المؤتمر وأنشطته.

وبحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وقع المذكرة كل من سعادة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وجو شدياق الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي سي ميديا".

ولعب الإعلام دورا هاما ورائدا في إنفستوبيا 2023 حيث نقل النقاشات والحوارات، التي تجريها إنفستوبيا سواء خلال مؤتمراتها السنوية أو الجلسات النقاشية في مختلف دول العالم، إلى الجمهور العالمي المتابع للأخبار الاقتصادية ومستجدات إنفستوبيا على صعيد الاستثمار في الاقتصادات الجديدة.

وقد وصلت حوارات جلسات مؤتمر إنفستوبيا 2023 إلى نحو نصف مليار شخص، هو جمهور وسائل الإعلام التي قامت بتغطية المؤتمر، فيما تابع 14 مليون شخص أعمال المؤتمر مباشرة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمنصات الإخبارية من خلال 400 تغطية إعلامية

وقامت وسائل إعلامية عالمية بتغطية أخبار إنفستوبيا حول العالم في دول عديدة مثل: الهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات وكوريا الجنوبية ومصر وأستراليا واليابان، وإيطاليا وألمانيا وتركيا.

واستضاف مؤتمر إنفستوبيا 2023 طاولة مستديرة لوكالة أنباء الإمارات "وام" - في إطار شراكتها الإعلامية مع منصة إنفستوبيا العالمية - وعقدت تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في قطاع الإعلام" بحضور نخبة من المستثمرين في القطاع والقيادات الإعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023 جاءت هذا العام تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، وناقشت ثلاثة محاور وهي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو للاقتصاد منخفض الكربون..

وتضمن المؤتمر 35 جلسة وطاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 2,000 مندوب من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة.

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