سلطان النيادي في فيديو يحبس الأنفاس: أحببت أن أشارككم هذه اللحظات

المصدر: البيان

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بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق "كرو-6"، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الخميس، فيديو يحبس الأنفاس لمشهد مهيب لكوكب الأرض.

وقال النيادي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها..".

سلطان النيادي: أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها.. pic.twitter.com/Vil4kXI8iJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 9, 2023

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