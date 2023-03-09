جمعة الماجد لـ « البيان »: محمد بن راشد قائد وفارس كريم الخلق

المصدر: دبي ـــ خلود حوكل

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أكد معالي جمعة الماجد في حديثه لـ «البيان»، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسام فخر من قائد وفارس، وتكريم وتقدير يعتز بهما، مشيراً إلى أنها تعكس كرم أخلاق سموه ونبله.

ولافتاً إلى أن أفضال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شملت وتشمل جميع عوائل دبي وأهلها. كما تمنى لسموه دوام الصحة والعافية، موضحاً أن حكام دبي دائماً يكرمون أهلها، وأن قادة الإمارات كرموا ويكرمون الجميع.

مسيرة حافلة بالعطاء

ولد معالي جمعة الماجد، في إمارة دبي عام 1930، وأنشأ في مطلع الخمسينيات مع عدد من زملائه، لجنة خيرية لجمع التبرعات من المحسنين في دبي، ومن ثم توزيعها على المحتاجين، لتبدأ مساعي الخير التي لم تنقطع حتى الآن.

وتزخر مسيرة معالي جمعة الماجد بالإنجازات الثقافية والإنسانية والخيرية، وفي المال والأعمال، وقد ارتبط اسم معاليه بالعمل الخيري والثقافة، كما هو في عالم الأعمال والتجارة، التي بدأها في عمر الـ 18 عاماً، بمبلغ زهيد اقترضه من خاله، ليبدأ بعدها بأعوام قليلة، انطلاقة «مجموعة جمعة الماجد».

لم يكتفِ معالي جمعة الماجد بالنجاح في ميادين المال والأعمال، بل له بصمة واضحه في ميادين العلم والثقافة، ويد سخية ومعطاءة في الخير، حيث أسس المدارس الأهلية الخيرية، وكلية الدراسات العربية والإسلامية لأبناء دول الخليج والدول الأخرى، وهو أحد مؤسسي جمعية بيت الخير.

كما أسس معالي جمعة الماجد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الذي يلعب دوراً مهماً محلياً وعربياً وعالمياً في صون التراث، وتعزيز الحراك الثقافي، وتقوية دوره في تقارب الحضارات.

ونظير إنجازاته وعطاءاته في مختلف المجالات، حصل معاليه على العديد من الجوائز والشهادات، ليس على الصعيد المحلي فقط، بل عربياً وعالمياً أيضاً

فقد حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة في 2022، وكرّمه صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2017، ضمن الأوائل في العمل الخيري والإنساني، لتأسيسه المدارس الأهلية الخيرية، وفي نفس العام، كرمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح مبنى دار المخطوطات الإسلامية في الجامعة القاسمية، تقديراً لجهوده في مجال حفظ المخطوطات والوثائق التاريخية.

كما وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في شهر يناير من هذا العام: «هو أحد قصص دبي الملهمة، وجزء من ريادتها».

وفي 2012، حصل معالي جمعة الماجد على جائزة أفضل الأعمال الخيرية من جوائز الاستثمار والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي، ونال دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية من جامعة لورنس للتكنولوجيا في ديترويت، ولاية ميتشيغان الأمريكية.

وحصل على شهادة فخرية من المجلس العلمي بجامعة سانت بطرسبرغ، تكريماً لدوره في الحفاظ على التراث الإسلامي، وجائزة الشخصية الدولية لخدمة الثقافة والتراث، من الرئيس المصري حسني مبارك في عام 2000.

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