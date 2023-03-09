مجندات: معرض توظيف «الخدمة الوطنية» أسهم في تحديد أولوياتنا المستقبلية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت مجموعة من مجندات الخدمة الوطنية، نجاح النسخة الحالية من معرض توظيف الخدمة الوطنية في كسر رتابة معارض التوظيف ونمطيتها، عبر المزج بين إتاحة الفرص الوظيفية التي توفرها 50 مؤسسة حكومية وخاصة من جهة، والتعرف على الفرص التعليمية، التي وفرتها مجموعة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي المشاركين في المعرض من جهة أخرى.

وأضفن بأن سلسلة الورش والمحاضرات التي شهدها المعرض خلال أيامه الثلاثة أسهمت في تعزيز ثقافة ونظرة المشاركين لخياراتهم المستقبلية.

في البداية، قالت المجندة فرح الغساني، إن المعرض أسهم في تعزيز قناعتها باستكمال مرحلة التعليم العالي، مضيفة أن حضورها في اليوم الأول للمعرض لورشة تدريبية نظمتها مؤسسة تعليمية رائدة في الدولة أسهمت في إتمام تلك القناعة.

وفي ذات السياق، أشارت المجندة عليا الدرعي، إلى أن خطتها بعد حضور المعرض هي إنهاء فترة التجنيد والالتحاق بإحدى الجامعات الوطنية، وقالت: حضرت حلقة شبابية ضمن الورش المقامة في المعرض وركزت على ميول الخريجين المستقبلية وهي ما زاد قناعتها بأهمية استكمال مرحلة البكالوريوس لضمان الحصول على فرص أفضل في سوق العمل.

منصات

من جانبها، قالت عائشة آل علي، إنها زارت جميع الوحدات العسكرية في المعرض، وقامت بالتسجيل مباشرة عن طريق المواقع والمنصات المخصصة للتسجيل، مشيرة إلى ثقتها في إمكانية الحصول على الفرصة الوظيفية الأنسب لها في المستقبل القريب.

وقالت فاطمة العزيزي، إنها استفادت من الخدمة الوطنية في تطوير الذات في شتى مجالات الحياة، والتعلم على الاستقلالية والاعتماد على النفس، وأن يكون لديها انضباط وربط وتحمل للمسؤولية، كما أنها حضرت ورشة تنظمها وزارة التربية والتعليم وتم تشجيعها على مواجهة التحديات واستكمال المسيرة التعليمية وكيفية الالتحاق والنجاح باختبار تحديد المستوى، وأنه من ضمن الخيارات لديها التقديم على منحة القوات المسلحة التي تدعم التعليم وتحث المواطن على الشهادة الجامعية لما فيها من مزايا.

من جهتها، أعربت مريم المنهالي عن شكرها للقائمين على مدرسة خولة بنت الأزور التي أتاحت لها الفرصة للحضور إلى المعرض والتسجيل في جهات للقوات المسلحة والجهات الأخرى.

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