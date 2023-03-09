«صحة دبي» تكرم الفائزين بهاكاثون الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة الصحة بدبي، فعاليات شهر الابتكار 2023، بحفل نظمته، مؤخراً، بحضور عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من المديرين التنفيذيين وموظفي الهيئة، وذلك لتكريم الفائزين في عدد من الفعاليات التي تعنى بترسيخ مفاهيم وممارسات الابتكار.

وفي مستهل الحفل، قال عوض الكتبي، إن الهيئة، وكما هي حريصة وبشدة على إسعاد المتعاملين معها، فإنها أيضاً لديها كل الحرص لإسعاد موظفيها، وذلك من خلال توفير بيئة العمل المحفزة على الأداء المؤسسي المتميز، والحاضنة للإبداع.

وأكد أن «صحة دبي» تعمل، وبشكل متواصل، على تنفيذ برامج ومبادرات من شأنها خلق مناخ إيجابي للتنافس بين الموظفين، وتشجيعهم على تطوير أساليب إنجاز المهام وإنتاج الأفكار المبتكرة القابلة للتنفيذ، والتي تصب مباشرة في خدمة أهداف الهيئة، وفي خدمة المجتمع بوجه عام.

شمل الحفل تكريم الموظفين الفائزين في هاكاثون (الاستدامة في الرعاية الصحية)، والذي جاء متماشياً مع تسمية دولة الإمارات لعام 2023 عاماً للاستدامة، حيث سعت الهيئة لحفز موظفيها، وتشجيعهم لتقديم الجديد والمفيد من الأفكار.

ومن خلال المشاركة في الهاكاثون، تمكنت الهيئة من استقطاب العديد من الأفكار التي يمكن الاستفادة منها وتحويلها لمشروعات، لدعم الخطط الرامية إلى تطوير أنظمة الرعاية الصحية.

وكان الحفل قد بدأ بورشة عمل عن (الميتافيرس ومستقبل الصحة)، قدمها بول دواليبي الرئيس التنفيذي لشركة Holodeck Ventures، حيث تم عرض ومناقشة فرص الميتافيرس والنماذج الحديثة، التي من الممكن تطبيقها في مجال الصحة، خلال المرحلة المقبلة. كما اشتمل الحفل على فقرة لتكريم الموظفين الفائزين في هاكاثون الاستدامة في الرعاية الصحية، وكذلك الفائزين في هاكاثون الجودة، إلى جانب تكريم الفرق الحاصلة على الملكية الفكرية في المصنفات الفكرية المسجلة للهيئة.

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