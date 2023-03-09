سلطان النيادي في رسالة من الفضاء: الحلم تحقق والمسيرة مستمرّة

المصدر: دبي - البيان

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أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن الحلم أصبح حقيقة وأن المسيرة مستمرّة، موجهاً السلام من مركبته الفضائية إلى الوطن والقيادة الرشيدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة».

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة طاقم المهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح يوم الخميس الماضي، بعدما نجح إطلاق الصاروخ فالكون 9، وهو يحمل المركبة «كرو دراغون إنديفور».

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