300000 استشارة طبية عن بُعد سجلتها صحة دبي 2022

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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كشفت هيئة الصحة في دبي عن زيادة الإقبال على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد خلال عام 2022، ووفقاً للبيانات الرسمية فقد تم تقديم ما يزيد على 300 ألف استشارة طبية عبر خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وتقدر هذه الزيادة بنحو 24 % مقارنة بعام 2021، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الرعاية الصحية عن بُعد 92 %، ونسبة رضا مقدمي الخدمات 96 % في العام 2022.

ويمثل تطبيق التكنولوجيا الحديثة أحد أبرز اتجاهات قطاع الرعاية الصحية التي شهدت تقدماً سريعاً، من أجل تبسيط وتسهيل أنظمة الرعاية الصحية وتوفير رعاية عالية الجودة.

ويعتبر التطبيب عن بُعد مثالاً رائعاً على قدرة التكنولوجيا على دعم عملية التشخيص والعلاج، وجعل عملية تقديم المشورة الطبية المتخصصة وعالية الجودة مريحة وسهلة المنال بالنسبة للمرضى.

وتم تصميم تطبيق «TeleMed»، الذي يعد أكثر تطبيقات الهواتف الذكية المتخصصة بالرعاية الصحية تطوراً وتفاعلية وسهولة من حيث الاستخدام في المنطقة، ليمكن المرضى من تقديم المعلومات الطبية لأطبائهم عن بُعد لدعم التشخيص، والحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها، في أي وقت على مدار اليوم والساعة.

طفرة

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي لـ«البيان»: إن الإقبال الكبير على استخدام هذه التقنية الطبية الحديثة، تزامن مع طفرة ملحوظة في أعداد المنشآت الصحية المقدمة للخدمة في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص في إمارة دبي، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد 129 منشأة صحية، وتنوعت فئات الترخيص ما بين الخدمة المضافة في المنشأة الصحية، ومركز الرعاية الصحية عن بُعد (قائم بذاته)، والمنصة الإلكترونية لتقديم الخدمة.

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